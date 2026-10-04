El Partido Popular (PP) ha decidido llevar al próximo pleno del Senado la propuesta de establecer una Comisión de Investigación centrada en Ceuta. Esta iniciativa surge de la necesidad de esclarecer ciertos eventos recientes que involucran a la ciudad autónoma y a sus relaciones con Marruecos.

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La portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha hecho hincapié en la relevancia de investigar el rol que ha desempeñado Marruecos en esta situación. La intención es determinar si existe un posible vínculo entre las acciones del país vecino y la respuesta del gobierno español.

García ha afirmado que es crucial conocer si el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido cómplice en lo que ella califica como una agresión hacia Ceuta. Su declaración refleja las inquietudes que existen en torno a la seguridad y la soberanía de la ciudad autónoma, especialmente en el contexto de la crisis migratoria.

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La propuesta del PP se enmarca dentro de un debate más amplio sobre la gestión de las fronteras y las relaciones diplomáticas con Marruecos, un tema que ha adquirido gran relevancia en la agenda política española en los últimos años.

Se espera que la discusión en el Senado provoque un intenso debate entre las diversas formaciones políticas, dado que la cuestión de Ceuta y su frontera suscita opiniones encontradas y diversas interpretaciones.

El resultado de esta Comisión de Investigación podría tener consecuencias importantes para el futuro de Ceuta y su posición en el ámbito de las políticas migratorias y de defensa de España.