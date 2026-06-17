MADRID. — Tras tres horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional, el magistrado instructor José Luis Calama ha dictado una resolución en la que determina que la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» que pesan sobre él dentro del marco del ‘caso Plus Ultra’. Con este dictamen, el juez confirma que se mantienen todos los elementos para sostener la imputación del antiguo líder del PSOE.

A pesar de la gravedad de los indicios expuestos, el magistrado ha rechazado aplicar las medidas cautelares excepcionales que solicitaban la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares (lideradas por el PP, Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa). Dichas agrupaciones reclamaban la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España, comparecencias quincenales e incluso la prisión provisional.

El juez Calama ha desestimado estas peticiones argumentando que la notoriedad pública de Zapatero, su arraigo territorial y la falta de indicios de fuga excluyen cualquier riesgo real. Imponer tales restricciones, según el auto, «supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal» y operaría como una «pena anticipada». Únicamente le ha exigido un teléfono y un correo electrónico para su localización inmediata.

Los indicios clave que complican la situación del expresidente

El juez subraya en su resolución de cuatro páginas que el sumario de la investigación cuenta con bases sólidas extraídas de múltiples fuentes de prueba que apuntan directamente hacia Zapatero:

Trazabilidad bancaria: Se han detectado diversas transferencias entre las cuentas personales del expresidente y fondos que provienen presuntamente del rescate público concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.

Se han detectado diversas transferencias entre las cuentas personales del expresidente y fondos que provienen presuntamente del rescate público concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. Entramado societario: El auto señala la utilización de múltiples sociedades mercantiles que, de forma indiciaria, habrían funcionado como pantallas instrumentales para canalizar dichos pagos.

El auto señala la utilización de múltiples sociedades mercantiles que, de forma indiciaria, habrían funcionado como pantallas instrumentales para canalizar dichos pagos. Mensajes telefónicos: La investigación cuenta con el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdueño de la compañía aérea en el momento de la ayuda pública, información que fue remitida a España por las autoridades de Estados Unidos.

La investigación cuenta con el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdueño de la compañía aérea en el momento de la ayuda pública, información que fue remitida a España por las autoridades de Estados Unidos. Joyas sin justificar: Uno de los puntos más llamativos destacado por el instructor es la intervención a Zapatero de un lote de joyas valorado en 1,3 millones de euros. A día de hoy, el origen de estas piezas no ha sido acreditado, como tampoco consta su correspondiente liquidación tributaria ni aduanera.

Una investigación en fase inicial: El magistrado ha recordado que el procedimiento judicial se encuentra en un «evidente carácter embrionario». Esto implica que las próximas diligencias de investigación podrían tanto consolidar la tesis de la acusación como terminar disipando las sospechas que recaen sobre el exjefe del Ejecutivo.

Por su parte, el PSOE ha salido al paso de los acontecimientos denunciando públicamente la filtración de los datos que componen esta causa abierta en la Audiencia Nacional, la cual rastrea detalladamente los gastos del partido entre los años 2017 y 2024.