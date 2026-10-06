La acusación ejercida por la formación popular solicita investigar a la persona jurídica del partido tras denunciar el uso de fondos y estructuras de Ferraz para presuntas actividades ilícitas y presiones policiales.

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El Partido Popular ha presentado este martes un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que formaliza la petición de imputación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como persona jurídica. La formación de Alberto Núñez Feijóo, que actúa como acusación popular en la causa conocida como ‘caso Leire’ o de las ‘cloacas de Ferraz’, atribuye al partido del Gobierno los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.

En su escrito dirigido al magistrado Santiago Pedraz, los populares sostienen que la dirección socialista articuló una estructura presuntamente delictiva coordinada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y con la colaboración de la gerente del partido, Ana María Fuentes. Según denuncia el PP, el PSOE habría puesto a disposición de esta red sus recursos logísticos y financieros con el objetivo de frenar o entorpecer diversas investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Ejecutivo tras el periodo de reflexión anunciado por Pedro Sánchez en abril de 2024.

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La iniciativa del PP enfatiza una presunta «falta de controles internos» dentro del partido y detalla el supuesto pago de gastos a personas clave de la trama —entre ellas la excolaboradora Leire Díez o medios afines— empleando partidas destinadas a gastos de campaña. Asimismo, el texto señala los supuestos intentos de la red para condicionar la labor de fiscales e investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apuntando en este punto a la vinculación personal entre la investigada Leire Díez y la directora general del instituto armado, Mercedes González.