Madrid (OKDiario). — La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una línea de investigación sobre un documento en formato Excel que detalla los movimientos de caja y los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2025, procedentes de una cuenta del partido en el BBVA. Los datos recabados apuntan a que estas gestiones podrían derivar de forma «inevitable» en la imputación judicial de la formación política en la causa por presunta financiación irregular que se instruye en la Audiencia Nacional.

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De acuerdo con las informaciones, la tabla refleja extracciones de efectivo que superaban los 100.000 euros anuales en los primeros ejercicios y que volvieron a repuntar por encima de los 200.000 euros a partir de 2023, pese a las advertencias previas del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de restringir el uso de metálico para garantizar un mayor control financiero.

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Análisis de la UCO y destino de los fondos

La documentación aportada al procedimiento está siendo analizada minuciosamente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para elaborar un informe definitivo que será remitido al juez instructor. Las pesquisas señalan que los fondos en efectivo habrían servido para sufragar pagos destinados a la Secretaría de Organización —con mención a exresponsables como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a colaboradores como Koldo García—, además de abonos a miembros de la Comisión Ejecutiva Federal.

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Las fuentes consultadas en la investigación apuntan a la existencia de notables descuadres y a un escaso control en la justificación de los gastos gestionados desde la sede de Ferraz. Con este escenario, los investigadores estiman que, una vez se reciba el informe definitivo de la UCO, el magistrado valorará formalizar la imputación del partido como persona jurídica en el marco de una instrucción que continúa bajo secreto de sumario.