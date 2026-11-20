Madrid, 19 de noviembre de 2026. — El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién financió las primarias del PSOE en las que resultó elegido secretario general, una cuestión a la que el jefe del Ejecutivo no respondió durante el bloque dedicado a la corrupción del cara a cara electoral ante los comicios del 29 de noviembre (29N).

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El intercambio durante el bloque de corrupción

En el tramo del debate centrado en la corrupción y la regeneración democrática —moderado por María Casado en el encuentro organizado por la Academia de Televisión—, Feijóo encadenó varias preguntas directas hacia el líder socialista:

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Supuesto amaño en las primarias: Feijóo preguntó a Sánchez si amañó votos en las primarias de su partido, a lo que el presidente respondió negativamente («no»).

Feijóo preguntó a Sánchez si amañó votos en las primarias de su partido, a lo que el presidente respondió negativamente («no»). Financiación de la campaña y donaciones: El líder popular interrogó sobre el origen del dinero de la campaña y si recibió donaciones vinculadas a la prostitución, algo que Sánchez negó tajantemente («no, en absoluto»).

El líder popular interrogó sobre el origen del dinero de la campaña y si recibió donaciones vinculadas a la prostitución, algo que Sánchez negó tajantemente («no, en absoluto»). Publicación de donantes: Ante el reproche de Feijóo por no hacer públicos los donantes del PSOE, Sánchez replicó que el asunto «está en manos de la justicia».

Ante el reproche de Feijóo por no hacer públicos los donantes del PSOE, Sánchez replicó que el asunto «está en manos de la justicia». La pregunta sin respuesta: Al plantear directamente quién pagó las primarias, el presidente del Gobierno guardó silencio y no ofreció respuesta, lo que Feijóo subrayó señalando que no contestaba.

Claves del choque en ese tramo del debate

Pregunta o reproche de Feijóo Respuesta de Sánchez Si amañó votos en las primarias del PSOE Respondió que «no» Origen del dinero de la campaña y posibles donaciones vinculadas a la prostitución Negó con un «no, en absoluto» Por qué no se han hecho públicos los donantes del partido Afirmó que está en manos de la justicia Quién financió sus primarias No respondió