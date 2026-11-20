Madrid, 19 de noviembre de 2026. — El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién financió las primarias del PSOE en las que resultó elegido secretario general, una cuestión a la que el jefe del Ejecutivo no respondió durante el bloque dedicado a la corrupción del cara a cara electoral ante los comicios del 29 de noviembre (29N).
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El intercambio durante el bloque de corrupción
En el tramo del debate centrado en la corrupción y la regeneración democrática —moderado por María Casado en el encuentro organizado por la Academia de Televisión—, Feijóo encadenó varias preguntas directas hacia el líder socialista:
- Supuesto amaño en las primarias: Feijóo preguntó a Sánchez si amañó votos en las primarias de su partido, a lo que el presidente respondió negativamente («no»).
- Financiación de la campaña y donaciones: El líder popular interrogó sobre el origen del dinero de la campaña y si recibió donaciones vinculadas a la prostitución, algo que Sánchez negó tajantemente («no, en absoluto»).
- Publicación de donantes: Ante el reproche de Feijóo por no hacer públicos los donantes del PSOE, Sánchez replicó que el asunto «está en manos de la justicia».
- La pregunta sin respuesta: Al plantear directamente quién pagó las primarias, el presidente del Gobierno guardó silencio y no ofreció respuesta, lo que Feijóo subrayó señalando que no contestaba.
Claves del choque en ese tramo del debate
|Pregunta o reproche de Feijóo
|Respuesta de Sánchez
|Si amañó votos en las primarias del PSOE
|Respondió que «no»
|Origen del dinero de la campaña y posibles donaciones vinculadas a la prostitución
|Negó con un «no, en absoluto»
|Por qué no se han hecho públicos los donantes del partido
|Afirmó que está en manos de la justicia
|Quién financió sus primarias
|No respondió
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