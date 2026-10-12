El PSOE de Ceuta ha exigido al Partido Popular (PP) y a Vox que dejen de utilizar la crisis migratoria como arma electoral. En un comunicado emitido durante la Fiesta Nacional de España, los socialistas lamentan el uso de la ciudad como escenario de enfrentamiento político.

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Desde el PSOE subrayan que «se habla mucho de defender Ceuta y muy poco de quienes llevan meses sosteniendo el esfuerzo: los vecinos y vecinas de El Príncipe, Sidi Embarek, Los Rosales, La Reina y tantas otras barriadas». Estas comunidades han estado brindando apoyo y asistencia a personas en situaciones difíciles y demandan atención y recursos de las administraciones.

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El partido también cuestiona la postura del PP sobre el reparto de menores entre comunidades autónomas, instando a Juan Vivas a asumir responsabilidades en lugar de señalar a Madrid cada vez que algo falla. Exigen que se aclare si apoyan o no el reparto solidario de menores.

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Además, el PSOE expresa su preocupación sobre el riesgo que supone para la convivencia el uso del término “invasión” en los discursos políticos. Aseguran que Ceuta ha construido un modelo de convivencia entre culturas y que es crucial afrontar los problemas sin dividir por el origen de las personas.

Por último, el PSOE se compromete a seguir trabajando en la recuperación de la seguridad, la atención a los menores y la reactivación económica, subrayando que defender Ceuta significa afrontar los problemas, respetar a su gente y actuar dentro del marco legal. En este sentido, afirmaron: «El 12 de octubre no es un día para levantar muros, sino para recordar lo que nos une».