La estética de los políticos ha experimentado una notable transformación en los últimos 20 años, con un enfoque cada vez más estratégico en la elección del vestuario. Durante la actual campaña electoral, se ha observado una tendencia hacia el uso de prendas más informales como pantalones anchos, camisetas con mensaje y deportivas, mientras que la sastrería tradicional se reserva para los debates televisados.

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Según Mariola Tàrrega, profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, los mítines son espacios donde se busca transmitir cercanía y comunidad con los militantes, utilizando la ropa como herramienta para generar empatía y un sentimiento de igualdad. Juan Ferrando, director del Grado en Diseño de Moda de la Universidad Nebrija, coincide en que los candidatos prefieren prendas informales en los mítines para conectar mejor con el público.

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El papel de la sastrería en los debates

En los debates televisados, la sastrería clásica sigue siendo predominante. En un reciente cara a cara, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo optaron por trajes de corte clásico. Sánchez eligió un traje marrón tostado con una corbata color buganvilla, mientras que Feijóo se decantó por un traje azul marino con corbata verde botella. Este enfoque busca proyectar una imagen de seriedad y profesionalismo.

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La elección del vestuario en campaña no deja nada al azar, con asesores de imagen que controlan hasta el más mínimo detalle. Tàrrega señala que incluso las corbatas en los debates son cuidadosamente seleccionadas para mantener una uniformidad visual entre los candidatos.

La influencia de los líderes y los colores partidistas

La llegada de líderes como Pablo Iglesias ha influido en la relajación de los códigos de vestimenta, permitiendo una mayor diversidad en la apariencia de los políticos. Gabriel Rufián, por ejemplo, ha sido visto en mítines con pantalones anchos y deportivas, algo impensable hace unos años.

Los colores también juegan un papel importante en la identidad visual de los partidos. Vox, por ejemplo, utiliza un verde caqui que matiza el verde intenso de su logo, mientras que Santiago Abascal suele combinarlo con beige. Estos colores buscan diferenciarse de otros proyectos conservadores europeos.

Las candidatas enfrentan desafíos adicionales debido al constante escrutinio de su apariencia. Tàrrega y Ferrando coinciden en que el sesgo de género ha dificultado su aceptación, aunque figuras como Ada Colau han comenzado a romper con los cánones estilísticos tradicionales.