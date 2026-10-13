Los socialistas advierten del riesgo de dinamitar la convivencia mediante discursos de odio durante la Fiesta Nacional, cuestionan la gestión de Juan Vivas y rechazan el uso de términos como «invasión».

CEUTA — El PSOE de Ceuta ha acusado duramente al Partido Popular y a Vox de utilizar la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma como un instrumento de confrontación política y rédito electoral durante las celebraciones del 12 de Octubre. A través de un comunicado emitido con motivo del Día de la Fiesta Nacional, la formación socialista exige responsabilidad institucional y pide no convertir a Ceuta en el escenario de una batalla partidista.

Lee tambien: Abascal elige Ceuta para el 12 de Octubre, reclama la militarización de la frontera y exige responsabilidades a Sánchez

Desde el PSOE reclaman explicaciones al presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vivas, sobre la gestión de la tutela de menores y alertan del grave peligro que supone para el modelo social ceutí el uso continuado de discursos basados en la división y el miedo.

PUBLICIDAD

Alerta sobre la convivencia y rechazo a la palabra «invasión»

La formación socialista ha manifestado su profunda preocupación por el impacto que puede tener en las relaciones entre comunidades el uso reiterado de términos como «invasión» por parte de la derecha y la extrema derecha. El PSOE recuerda que Ceuta cuenta con una dilatada trayectoria de convivencia entre distintas culturas y religiones que no debe ponerse en riesgo para obtener un titular.

Lee tambien: El PSOE de Ceuta exige a PP y Vox cesar uso electoral de crisis migratoria

«Defender Ceuta no significa ignorar los problemas de seguridad ni minimizar lo ocurrido, sino afrontarlos sin convertir el origen de las personas en motivo de enfrentamiento», asevera la formación, subrayando que las soluciones reales deben articularse respetando la legalidad, los procedimientos de extranjería y los derechos fundamentales, sin generar falsas expectativas.

Críticas a la visita de Abascal y Bardella

El PSOE ha dirigido de igual modo sus críticas al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, por desplazarse a Ceuta el 12 de octubre acompañado por el dirigente de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella, en lugar de asistir a los actos oficiales de la Fiesta Nacional en Madrid. Para los socialistas, acudir a la ciudad a «sembrar el odio y el miedo» no es defenderla, sino dividirla.

Asimismo, el partido echa en falta propuestas concretas por parte de la oposición para abordar la recuperación económica de la ciudad, el refuerzo comercial, la mejora de los servicios sociales o la atención directa a barriadas como El Príncipe, Sidi Embarek, Los Rosales o La Reina, cuyos vecinos demandan actuaciones urgentes.

Exigencia de recursos y lealtad entre administraciones

Los socialistas se han comprometido a continuar exigiendo medidas tanto al Gobierno de España como a la Ciudad Autónoma para garantizar la seguridad, mejorar la atención a los menores migrantes no acompañados y reforzar las infraestructuras de las barriadas periféricas.

El PSOE concluye su mensaje reivindicando una idea de España basada en la cohesión y en la diversidad: «El 12 de octubre no es un día para levantar muros, sino para recordar lo que nos une».