El líder del Partido Popular defiende que es posible mantener una relación fluida y de respeto mutuo con el país vecino, siempre y cuando se hable con claridad y se proteja de manera implacable la soberanía territorial de España.
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Una postura de firmeza y claridad en las relaciones exteriores
En el marco de las valoraciones políticas en torno a la crisis migratoria y fronteriza, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por reconducir y consolidar el entendimiento con Marruecos, exigiendo al mismo tiempo un cambio radical de enfoque en la política exterior del Gobierno de España.
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Durante sus últimas intervenciones públicas, Feijóo ha subrayado que la relación con el país vecino debe basarse en el respeto estricto a las fronteras y en el diálogo directo:
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- «Si hablas claro, te entiende»: El líder popular ha defendido que es perfectamente compatible mantener una vecindad positiva con Rabat si se actúa con transparencia, rigor y exigencia de reciprocidad.
- Líneas rojas territoriales: Ha advertido que cualquier vulneración de la integridad territorial española se traducirá en un conflicto diplomático e institucional tanto con España como con el conjunto de la Unión Europea.
Críticas a la gestión del Ejecutivo central y exigencia de retornos
El dirigente del PP ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez su falta de firmeza frente a la crisis vivida en Ceuta, señalando que la inacción del Ejecutivo ha debilitado la posición de España. En esta línea, ha reiterado la necesidad de aplicar con rigor las herramientas jurídicas y comunitarias disponibles:
- Reglamento europeo de retorno: Feijóo ha criticado que España no haya respaldado plenamente las normativas comunitarias destinadas a gestionar ataques híbridos y flujos migratorios masivos.
- Defensa de la frontera: Ha insistido en que la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad en enclaves fronterizos críticos como Ceuta y Melilla, exigiendo respuestas institucionales contundentes y rechazando cualquier atisbo de sumisión diplomática.