El PSOE de Ceuta condena las pintadas con graves insultos al PSOE, a sus militantes y a sus representantes aparecidas en el muro del cementerio de Santa Catalina, y exige al Gobierno local su retirada inmediata.

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‹ › Foto 1 de 2 PSOE exige limpieza de pintadas en cementerio de Santa Catalina

Las pintadas llevan semanas sin ser eliminadas pese a tratarse de un cementerio de titularidad municipal, con operarios destinados a su mantenimiento, por lo que los socialistas consideran inexplicable que el Ejecutivo no haya actuado todavía.

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La exigencia cobra especial urgencia ante la festividad de Todos los Santos, este domingo, cuando miles de ceutíes acudirán a Santa Catalina a visitar a sus seres queridos.

La portavoz de la Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero, subraya que ninguna discrepancia política justifica ataques ni insultos y que la libertad de expresión no puede confundirse con el desprecio, la intimidación o el vandalismo.

Los socialistas piden que el Gobierno local ordene sin más demora la limpieza del muro y se pronuncie con claridad contra este tipo de ataques, vengan de donde vengan.