El PSOE de Ceuta ha reclamado al Gobierno de la Ciudad una intervención urgente en el entorno de las Murallas Meriníes, tras registrar graves desprendimientos de tierra y piedras de considerable tamaño sobre una zona de tránsito peatonal y aparcamiento.

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‹ › Foto 1 de 2 El PSOE reclama intervención urgente por derrumbes en las Murallas Meriníes

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Los socialistas exigen al Ejecutivo de Juan Vivas que se inspeccione de manera inmediata la zona afectada y que se adopten las medidas de seguridad que determinen los técnicos. Además, piden que se informe públicamente del estado de las obras y de los proyectos previstos para el conjunto monumental.

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La tierra y las piedras desprendidas de la muralla, provocadas por las fuertes lluvias, han alcanzado espacios utilizados habitualmente por vecinos, generando un riesgo para su seguridad, especialmente por la cercanía de un centro educativo y de viviendas.

Para el PSOE, este problema no se resuelve solamente retirando los escombros, sino que es necesario conocer la estabilidad del terreno, evaluar los riesgos y adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos desprendimientos.

Los socialistas enfatizan que no se trata de un deterioro nuevo, ya que durante los últimos meses han advertido sobre el estado de las Murallas Meriníes, incluyendo grietas, filtraciones de agua y daños por lluvias, por lo que exigen claridad sobre las actuaciones realizadas y el estado de conservación del conjunto monumental.