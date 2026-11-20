Moritz presenta diversas propuestas gastronómicas ideales para las celebraciones navideñas, con opciones que van desde menús especiales para grupos hasta platos individuales, todo bajo la firma del chef Jordi Vilà.

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A partir del 6 de diciembre, los menús para grupos de más de 10 personas estarán disponibles en Fàbrica Moritz, Casa Moritz y Velódromo, ofreciendo platos como salmón ahumado, buñuelos de bacalao y canelón de carne asada, entre otros. Estos menús están planteados como una opción perfecta para comidas y cenas de empresa o reuniones con amigos.

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Para aquellos que no logran reunir a 10 personas, Moritz ofrece platos especiales navideños fuera de carta, como croquetas de escudella y panettone de Triticum, disponibles en Fàbrica Moritz y Velódromo.

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Además, para quienes prefieren no cocinar en las fiestas, Velódromo ofrece menús para fechas señaladas como Nochebuena, Navidad, Sant Esteve y Nochevieja, con opciones que incluyen escudella i carn d'olla y tartar de atún, entre otros.

Los precios de los menús de Navidad y Sant Esteve son de 52 € por persona, mientras que el de Nochevieja asciende a 80 € por persona, IVA incluido.