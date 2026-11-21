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Esta noche, la ciudad de Ceuta ha inaugurado oficialmente la temporada navideña con la encendido de la tradicional iluminación, que busca llenar las calles de magia, esperanza y alegría.

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A pesar de la grave situación que atraviesa la ciudad, esta celebración simboliza la unión y la resiliencia de los ceutíes que se reencuentran para compartir momentos especiales y sonrisas en estas fechas tan significativas.

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Con cada luz que se enciende, Ceuta confirma su espíritu festivo y la importancia de mantenerse juntos y unidos en la celebración de la Navidad.