El portavoz parlamentario del PSOE contrapone la postura de PP y Vox frente a la PNL impulsada por el partido de Abascal, mientras la popular Leticia García le acusa de aferrarse al «Sanchismo» y de abandonar a la población ceutí.

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La sesión plenaria celebrada este viernes en las Cortes de Castilla y León ha estado marcada por un tenso debate en torno a la situación de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El pleno, que tuvo que ser suspendido durante una hora y media debido a problemas técnicos en el sistema de emisión y grabación de las intervenciones de los procuradores, ha vuelto a dejar al descubierto las profundas diferencias que separan al Partido Socialista del Partido Popular y Vox en materia de política exterior y seguridad nacional.

El choque dialéctico se ha producido durante el análisis y fijación de posición de los grupos parlamentarios sobre la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Vox. La iniciativa exige formalmente al Reino de Marruecos una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía e integridad territorial de España. Asimismo, la propuesta insta a que el país alauita acepte todos los retornos, devoluciones y expulsiones de magrebíes, ya sean mayores o menores de edad.

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Durante su intervención en la tribuna, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha fijado una postura de firme defensa hacia el Reino de Marruecos, acuñando la definición de lo ocurrido en Ceuta como una «crisis territorial», concepto con el que engloba una mezcla entre crisis migratoria y ataque a la integridad territorial. Martínez ha acusado a Vox de eludir la derivada humanitaria del conflicto y ha evocado el mandato del expresidente José María Aznar al recordar la entrada de España en la guerra de Irak debido a lo que ha calificado como el «bulo de las armas de destrucción masiva». En esta línea, el portavoz socialista ha sostenido que la PNL debatida es «hipócrita y falsa», asegurando que a las formaciones de la oposición «les importa poco Ceuta y los ceutíes» y recriminándoles rivalizar con otro «bulo» contra Rabat.

Tras estas afirmaciones, en las que el dirigente socialista ha exculpado al Gobierno marroquí de los acontecimientos registrados en Ceuta, Martínez ha calificado la actitud de los grupos conservadores como racista y xenófoba, recriminándoles que oculten la vertiente humanitaria del episodio.

La réplica del Partido Popular ha corrido a cargo de la procuradora Leticia García, quien ha tildado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de «mentiroso», achacándole la responsabilidad de haber abandonado a los ceutíes y de desprestigiar la imagen internacional de España con su gestión. García ha arremetido con dureza contra Carlos Martínez por su alineamiento con el relato oficial de La Moncloa y Marruecos, acusándolo de actuar como el brazo del «Sanchismo» en la comunidad de Castilla y León.

En su turno de palabra, la parlamentaria popular ha reprochado al portavoz socialista haber descalificado a los castellanos y leoneses que se manifestaron en apoyo a Ceuta. De igual modo, le ha echado en cara haber emprendido una fiscalización contra los miembros del PSOE que desobedecieron las directrices de la dirección nacional de Ferraz al acudir a las concentraciones convocadas el pasado 2 de septiembre. García ha afeado a Martínez que atribuya a los ciudadanos de Ceuta la condición de «okupas» y les pida que «se acostumbren a su nueva realidad estructural», en alusión a las declaraciones vertidas por el presidente del Gobierno sobre el futuro del enclave español.

Por su parte, el representante de Vox, David Hierro, ha censurado la inacción del Ejecutivo central ante la vulneración de las fronteras nacionales, acusando a Sánchez y a su Gabinete de incurrir en un delito de traición por no defender la integridad territorial de España. Hierro ha ironizado sobre la intervención del portavoz socialista señalando que solo le ha faltado proclamar en la tribuna que la situación de Ceuta supone otra crisis resuelta por la gestión del Presidente.