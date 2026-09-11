El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado su sorpresa ante la crisis que se ha desatado entre el delegado del Gobierno, Rafael Triano, y su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien ha dimitido en medio de una controversia relacionada con la seguridad en la frontera y los informes del CNI.

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La reciente dimisión de Sanz ha generado un auténtico revuelo informativo, no solo por el hecho en sí, sino por las implicaciones que esta tiene. Según se ha revelado, Sanz dejó constancia por escrito de que el delegado del Gobierno conoció un mensaje crítico del CNI relacionado con posibles entradas masivas en la ciudad autónoma.

Vivas ha declarado que la situación plantea serias interrogantes sobre la imagen de las instituciones ante la sociedad, afirmando que «todos los focos ahora se ponen en Ceuta» y que cuestionar los informes del CNI no es beneficioso para el país. Para Vivas, el respeto hacia los informes de seguridad es crucial, independientemente de su forma de comunicación.

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El presidente también mencionó su sorpresa por la declaración de Triano, quien aseguró no haber estado al tanto de las conversaciones entre Sanz y el CNI. Vivas consideró difícil de creer que un asunto de tal relevancia no fuera conocido por el delegado, sugiriendo que «algo falla» en la comunicación entre las autoridades locales.

Asimismo, el presidente subrayó la necesidad de restaurar la normalidad en Ceuta, ya que la situación se ha vuelto insostenible. Vivas manifestó que la prioridad es que la ciudad vuelva a la calma, pero sin renunciar a la exigencia de claridad y transparencia sobre la situación.

El presidente de Ceuta concluyó enfatizando la importancia de que se aclare lo sucedido, indicando que se han personado en el caso en la Audiencia Nacional con la intención de lograr que se despejen todas las incógnitas en torno a la crisis migratoria y la seguridad en la frontera.