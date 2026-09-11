La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado al dimitido jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, como una mera «cabeza de turco».

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Las declaraciones se producen tras la renuncia del asesor motivada por la desclasificación de los documentos del CNI, los cuales revelan que advirtió con antelación de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a la ciudad autónoma. Durante un acto informativo en Gran Canaria, Álvarez de Toledo ha aseverado que «empiezan a rodar cabezas», pero ha remarcado que la única responsabilidad política de calado recae sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha exigido su marcha inmediata por la gestión de esta crisis.

Desde la formación popular han echado en cara al jefe del Ejecutivo que llegase al poder invocando la asunción de responsabilidades políticas antes incluso de la intervención de los tribunales, reprochándole que nunca haya aplicado ese baremo en su propio mandato. Según ha criticado la dirigente del PP, Sánchez ha eludido dimitir en anteriores episodios de crisis institucional y de gestión, un patrón de inacción que considera que vuelve a repetirse ahora ante lo ocurrido en la frontera ceutí.

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