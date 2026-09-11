CEUTA. La tensión en la ciudad autónoma de Ceuta ha sumado un nuevo capítulo tras la aparición de una corona de flores fúnebre colocada en pleno centro urbano, con una dedicatoria dirigida expresamente al Delegado del Gobierno. El suceso ha sido cubierto en directo por el programa En Boca de Todos de la cadena Cuatro.

Lee tambien: La Fiscalía pide trasladar a la Audiencia Nacional la causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta

Según se ha informado durante la emisión, esta protesta simula un acto de funeral como forma de repulsa política o social hacia la gestión de la delegación en la zona.

Propuestas de la flotilla de Ceuta En paralelo al suceso de la corona de flores, miembros de la flotilla de Ceuta han trasladado una propuesta centrada en la situación de los jóvenes de la región. La medida plantea la creación de centros de formación en Marruecos destinados a preparar a la juventud ceutí y ofrecerles alternativas de desarrollo.

Lee tambien: El dimitido jefe de Gabinete en Ceuta desmiente al delegado del Gobierno y sostiene que le transmitió los avisos del CNI