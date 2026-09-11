El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha salido en defensa pública de la «independencia» e «imparcialidad» de la magistrada María Tardón, encargada de instruir la causa sobre la crisis migratoria registrada en Ceuta.

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En respuesta a las dudas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la máxima autoridad del órgano jurisdiccional ha asegurado que no comprende «en absoluto» que se ponga en entredicho la labor ni la neutralidad de la jueza al frente del procedimiento.

Las declaraciones de Fernández suponen un respaldo explícito a la actuación de la instructora frente a los cuestionamientos procedentes del ala ejecutiva del Gobierno. La causa que dirige Tardón centra sus pesquisas en esclarecer la organización del salto masivo a la frontera y determinar las eventuales responsabilidades tras la desclasificación de informaciones relativas a los avisos previos a la crisis, un marco judicial que ha tensionado el plano político en los últimos días.

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