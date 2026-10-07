El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha convocado una rueda de prensa para el próximo miércoles 28 de octubre, a las 13:00 horas, en el Hotel Puerta de África de Ceuta. Esta reunión se enmarca en la celebración de su Junta Nacional.

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Durante la rueda de prensa, se abordarán las principales cuestiones que afectan a la Policía Nacional y los retos de seguridad a los que se enfrenta España, poniendo especial atención en la realidad de Ceuta, su situación fronteriza y su papel estratégico en materia de seguridad y cooperación transfronteriza.

Al término del encuentro, el SPP ofrecerá un vino español, permitiendo así un acercamiento con los miembros de la Junta Nacional y la oportunidad de conversar sobre los temas tratados.

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Los organizadores invitan a los medios de comunicación y a los interesados a confirmar su asistencia a la rueda de prensa.

Para más información, se adjunta la invitación con todos los detalles relacionados con el evento.