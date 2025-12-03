La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN), que arranca hoy y se celebra mañana en Madrid, ha sido anunciada con un notable apagón informativo. La decisión de no incluir una rueda de prensa posterior genera críticas por «agravio comparativo» y opacidad en un momento clave para el Sáhara Occidental.

La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, que se celebra mañana jueves en Madrid, está marcada por un considerable secretismo y un «apagón informativo» desde su anuncio intempestivo la semana pasada.

A pesar de que el Gobierno vende el encuentro como un «momento especialmente positivo para las relaciones bilaterales», Moncloa ha confirmado que la cumbre no incluirá la habitual rueda de prensa posterior con preguntas de los periodistas.

Firma de Acuerdos y Opacidad

Según la nota distribuida por el Gobierno, el resultado de la RAN será la firma de «más de una decena de acuerdos» en áreas diversas como:

Transición digital de las administraciones públicas.

Prevención de desastres naturales.

Agricultura y pesca.

Deporte, educación y formación.

Igualdad de género y lucha contra extremismos.

Sin embargo, los informadores no han sido convocados para una explicación previa ni posterior de los acuerdos, teniendo acceso únicamente a los saludos iniciales entre los jefes de ambas delegaciones.

Críticas y la Presión del Sáhara Occidental

La decisión de eliminar la rueda de prensa está siendo objeto de críticas por el «agravio comparativo» con la cumbre anterior en Rabat (2023), y por la opacidad en un momento de especial trascendencia bilateral.

Fuentes diplomáticas consultadas señalan que se espera que Marruecos «presione a España para que dé un paso más en su apoyo al plan de autonomía que defiende Marruecos para la ex colonia española».

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el pasado 31 de octubre su misión en el Sáhara Occidental (Minurso) por un año más, tomando como base el plan de autonomía marroquí y desestimando la posibilidad de un referéndum de autodeterminación saharaui.

Advertencia del Frente Polisario

El Frente Polisario ha reaccionado a la inminente cumbre, advirtiendo que una vez que Marruecos consolide su ocupación del Sáhara Occidental, «el siguiente objetivo será Canarias«, a menos que España no permita que el reino alauí «siga marcando la agenda».

Abdulah Arabi, representante del Polisario en España, recordó que España «sigue siendo potencia administradora del territorio» (como lo demuestra la gestión del espacio aéreo saharaui) e insistió en que Marruecos «impondrá la agenda y los acuerdos según sus necesidades e intereses exclusivos» en la cumbre.