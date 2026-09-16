El sindicato policial solicita una reorganización inmediata para aumentar las patrullas y reforzar la presencia en las barriadas ante el incremento de incidencias

Lee tambien: El Parlamento Europeo pide una investigación independiente sobre la crisis de Ceuta y reclama esclarecer la planificación de la entrada masiva

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado una reorganización urgente de la plantilla policial en Ceuta para que los agentes destinados actualmente a labores administrativas o funciones internas puedan incorporarse a tareas operativas y reforzar la presencia en las calles.

La organización sindical sostiene que la situación actual requiere que la Policía esté «al 100% en las calles«, ante el aumento de la presión operativa y el incremento de incidencias registradas en la ciudad durante el último año.

Lee tambien: Irene Montero reclama trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península

El SUP considera que parte de los efectivos continúan realizando funciones que podrían ser asumidas por personal civil o servicios de seguridad privada, como determinadas gestiones administrativas, vigilancias estáticas o tareas internas, reduciendo así el número de agentes disponibles para patrullar.

Según el sindicato, esta circunstancia afecta directamente a la capacidad de respuesta policial y limita la presencia preventiva en las barriadas, donde reclaman un mayor número de patrullas.

El sindicato alerta del aumento de incidencias

El SUP basa su petición en los datos del 112, que reflejan un incremento de los avisos y expedientes gestionados en Ceuta.

Según las cifras aportadas por la organización, las actuaciones relacionadas con Extranjería representan el 29,4% del total, con 2.081 expedientes tramitados. A estos datos se suman 1.357 agresiones, que suponen el 19,2%, además de 837 allanamientos de morada (11,8%) y 437 alteraciones del orden público (6,2%).

El sindicato destaca especialmente el aumento de los expedientes que no están vinculados a Extranjería, que habrían pasado de 1.070 en 2025 a 4.992 en 2026, lo que supone un incremento del 366,5%.

Para el SUP, estas cifras evidencian la necesidad de disponer de más agentes en labores operativas y aumentar los indicativos policiales disponibles para atender emergencias y realizar labores de prevención.

Petición de más patrullas en los barrios

La organización insiste en que la ciudadanía demanda una mayor presencia policial preventiva, especialmente en aquellas zonas donde se han registrado incidentes durante los últimos meses.

“No podemos tener agentes encerrados en oficinas mientras la ciudad necesita patrullas en la calle”, señalan desde el sindicato, que reclama que los efectivos puedan centrarse en labores de seguridad ciudadana.

El SUP recuerda que en los últimos días se han producido actuaciones relacionadas con allanamientos de morada, ocupaciones de viviendas y agresiones, situaciones que, a su juicio, requieren una respuesta rápida y una mayor presencia policial sobre el terreno.

Una reorganización para aumentar los efectivos operativos

El sindicato ha trasladado su petición a la Jefatura Superior de Policía y al Ministerio del Interior, a quienes solicita una modificación del catálogo de puestos para liberar agentes destinados a tareas internas.

Entre las medidas planteadas se encuentra trasladar parte de las funciones administrativas a personal civil y recurrir a seguridad privada para determinados servicios estáticos, con el objetivo de que más policías puedan incorporarse a labores de vigilancia y prevención.

El SUP defiende que esta reorganización permitiría incrementar de forma inmediata el número de unidades disponibles y reforzar la seguridad ciudadana en Ceuta.