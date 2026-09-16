Los tres jugadores del Real Madrid saltaron al césped con la camiseta de la campaña ‘Todos somos caballas’ pero la llevaron recogida y se la retiraron antes que sus compañeros

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La presencia de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Konaté en el partido entre el Real Madrid y el Elche estuvo marcada por la polémica antes incluso del inicio del encuentro. Los tres futbolistas recibieron numerosas críticas en redes sociales después de no mostrar completamente el mensaje de apoyo a Ceuta incluido en las camisetas de la campaña impulsada por LaLiga.

Los jugadores saltaron al césped del Martínez Valero con la camiseta blanca con el lema “Todos somos caballas”, una iniciativa compartida por los clubes durante la sexta jornada de LaLiga para trasladar un mensaje de respaldo a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas registrada semanas atrás desde Marruecos.

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Sin embargo, Mbappé, Vinícius y Konaté llevaron la prenda recogida hasta la zona del pecho, ocultando parte del mensaje. Además, según las imágenes difundidas, Vinícius y Mbappé se retiraron la camiseta antes del saludo protocolario con los jugadores del Elche, mientras que el resto de futbolistas esperaron hasta completar ese momento.

Reacciones en redes sociales

La acción provocó una oleada de comentarios críticos por parte de aficionados que consideraron que los futbolistas no habían mostrado el apoyo previsto en la campaña.

Entre los mensajes publicados en redes sociales se pudieron leer críticas como “qué falta de respeto”, así como reclamaciones para que los jugadores ofrecieran una explicación sobre lo ocurrido.

Algunos usuarios cuestionaron también que los futbolistas no hubieran mantenido visible el lema durante el acto previo al encuentro, mientras que otros pidieron conocer los motivos de su decisión.

Me he enterado de esto hace un rato.

No sabía lo de la camiseta en apoyo a Ceuta porque llegué a casa cuando el partido ya iba por el minuto 10.



LAMENTABLE!! https://t.co/pRhP0NJk2V — Juan Antonio (SaulMathison) 🤍 (@VikingoDeFlake) September 15, 2026

Todos los jugadores con la camiseta en apoyo a Ceuta excepto Mbappé y Vinicius. Es una vergüenza. pic.twitter.com/Rvb5YV7Der — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) September 15, 2026

Jamás me voy a volver a quejar de que se pite a Vinicius y Mbappé en cada campo de España.



Que empiece el domingo @Atleti



Han insultado a todo un país y se han reído de la invasión de Ceuta. pic.twitter.com/qJf6gSCGa9 — DoroRM (@DoroRM_) September 15, 2026

Una campaña compartida por todos los partidos de la jornada

La iniciativa de LaLiga se desarrolló durante los encuentros de la jornada con el objetivo de trasladar un mensaje de apoyo a Ceuta.

Los jugadores del Real Madrid y del Elche, al igual que los del resto de equipos participantes, lucieron camisetas blancas con el mensaje “Todos somos caballas” antes del comienzo de los partidos.

La polémica se centró exclusivamente en la actuación de los tres jugadores madridistas, cuyo gesto generó debate entre los aficionados tras la difusión de las imágenes del momento.