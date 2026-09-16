La Eurocámara incorpora una enmienda que condena el asalto a la frontera sur de la UE y reclama determinar responsabilidades sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio

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El Parlamento Europeo ha incorporado a su posición sobre la protección de la integridad territorial de la Unión Europea una enmienda en la que reclama una “investigación independiente y exhaustiva” para esclarecer las responsabilidades relacionadas con la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La modificación, impulsada por el Partido Popular Europeo, condena el “asalto a la frontera sur de la UE en Ceuta” y solicita aclarar las circunstancias relativas a la planificación, ejecución y objetivos de la movilización que llevó a miles de personas a intentar acceder a la ciudad autónoma.

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La petición se ha incluido dentro de la resolución sobre “Guerra híbrida y protección de la integridad territorial y las infraestructuras críticas para la seguridad y defensa de la Unión”, mientras que una resolución específica sobre la situación de Ceuta está prevista para su votación en el pleno europeo.

División política en Bruselas por la gestión de la crisis

El debate celebrado en la Eurocámara evidenció la división entre los grupos políticos españoles sobre la interpretación de lo ocurrido.

Desde el PP y Vox se criticó la actuación del Gobierno central y se reclamó una respuesta europea ante lo que consideran una cuestión relacionada con la seguridad de una frontera exterior de la Unión.

Los socialistas, por su parte, acusaron a la oposición de utilizar políticamente la crisis y defendieron la necesidad de abordar la situación desde la cooperación institucional y la solidaridad entre administraciones.

El eurodiputado popular Nicolás Pascual de la Parte aseguró que lo sucedido en Ceuta “no puede reducirse a una crisis migratoria”, sino que debe analizarse como un episodio relacionado con la integridad territorial española y europea.

Según explicó, la investigación debe permitir conocer “quién planificó y permitió” los hechos, cuáles fueron sus objetivos y por qué no se actuó antes pese a las alertas existentes.

Vox reclama medidas contra quienes faciliten flujos migratorios irregulares

Durante el debate, Vox criticó tanto al PSOE como al PP por rechazar algunas de sus propuestas dentro de la resolución.

Entre ellas figuraban medidas como suspender financiación europea a países que, según su planteamiento, dirijan o faciliten flujos de inmigración irregular utilizados como herramienta de presión, así como revisar los fondos destinados a Marruecos para la gestión migratoria.

La formación también defendió que la entrada masiva en Ceuta debía reconocerse como una operación planificada y reclamó medidas diplomáticas y financieras contra sus responsables.

Von der Leyen defiende que Ceuta es una frontera europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también hizo referencia a Ceuta durante su discurso sobre el estado de la Unión.

Aunque no señaló directamente a Marruecos, sí destacó la condición europea de la ciudad autónoma y afirmó que la frontera de Ceuta “es una frontera europea”.

Von der Leyen defendió que la respuesta debe ser comunitaria y vinculó la situación con la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

“Siempre respetaremos nuestros valores y derechos fundamentales, pero nunca cederemos en la protección de nuestras fronteras”, señaló la presidenta de la Comisión.

Además, anunció que Bruselas trabaja en un nuevo marco legal para responder ante futuras emergencias migratorias, con medidas destinadas a reforzar los retornos gestionados por Frontex, mejorar los sistemas de alerta temprana y analizar posibles movilizaciones organizadas a través de internet.