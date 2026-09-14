Irene Montero ha defendido el traslado a la Península de los migrantes que permanecen en Ceuta y ha comparado la gestión de esta crisis con la acogida de refugiados ucranianos tras el inicio de la guerra en 2022.

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La dirigente de Podemos Irene Montero ha reclamado este lunes el traslado a la Península de los migrantes que continúan en Ceuta tras la crisis migratoria y ha defendido que esta operación podría haberse realizado “en las primeras 48 horas”.

En una entrevista en la Cadena SER, la exministra de Igualdad ha comparado la respuesta ante la llegada de migrantes a la ciudad autónoma con la acogida de refugiados ucranianos tras el inicio de la guerra en Ucrania.

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“Lo gestionaría como hicimos con la de Ucrania, cuando vinieron muchos más refugiados y refugiadas ucranianas, 350.000”, ha señalado Montero. Según su planteamiento, entonces se asumió que estas personas debían ser acogidas y repartidas entre las distintas administraciones para evitar que permanecieran en la calle.

La eurodiputada también ha mencionado el caso de los venezolanos y ha cifrado en 200.000 las personas acogidas en un año, argumentando que en esos casos no se produjo un debate similar sobre la falta de recursos o la capacidad de acogida.

Montero ha defendido que España tiene “una capacidad extraordinaria de reacción” ante situaciones de emergencia migratoria y ha considerado que los migrantes que permanecen en Ceuta deberían ser trasladados a la Península.

Durante la entrevista, la dirigente de Podemos ha cuestionado los motivos por los que, a su juicio, no se ha aplicado una respuesta similar a la de otras crisis de acogida y ha atribuido parte del debate a un componente racista.

Además, Montero ha relacionado la situación de Ceuta con la política internacional y ha afirmado que Marruecos tiene responsabilidad en la crisis migratoria. También ha situado el contexto en torno al control de rutas estratégicas como el Estrecho de Gibraltar y otros puntos internacionales.

Por otro lado, la dirigente de Podemos ha insistido en su propuesta de celebrar primarias abiertas en la izquierda para elegir la candidatura de las próximas elecciones generales. Montero considera que este proceso permitiría que la ciudadanía participe en la elección y ayudaría a configurar una candidatura que represente a distintos sectores de la izquierda.