AEMET anuncia 100% de probabilidad de precipitación en Ceuta este domingo, 4 de octubre de 2026, con intervalos nubosos y temperaturas entre 21°C y 25°C.

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La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa la temperatura máxima en 25°C y la mínima en 21°C, con sensación térmica en rango similar. El viento soplará del SE a 10 km/h. La humedad oscilará entre un 80% mínimo y un 100% máximo, y el índice UV alcanzará un valor máximo de 5.

Previsión para los próximos días

El lunes, 5 de octubre, la AEMET mantiene cielo cubierto con lluvia y temperaturas similares al domingo: máx. 25°C y mín. 21°C, viento del E a 10 km/h.

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Para el martes, 6 de octubre se esperan intervalos nubosos con lluvia y un ligero descenso térmico (máx. 24°C y mín. 20°C), con viento del E a 5 km/h. En los datos facilitados por la AEMET para el miércoles, 7 de octubre figuran máx. 25°C y mín. 19°C, sin detalle sobre el estado del cielo ni la velocidad del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia

Intervalos nubosos con lluvia Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: máx. 100% y mín. 80%

máx. 100% y mín. 80% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Lleve paraguas o impermeable y precaución al caminar por zonas con charcos. Protección solar si aparecen claros, dado un índice UV máximo de 5. Por las temperaturas suaves, no será necesario un abrigo grueso, pero conviene vestir conforme a la humedad y al viento del SE. Toda la información procede de la AEMET.

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