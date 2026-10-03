El Consejo de Administración de OBIMASA declara nulo el proceso para cubrir tres plazas de experto en medio forestal.

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El Consejo de Administración de la Sociedad OBIMASA ha decidido declarar nulo el procedimiento para la convocatoria de tres plazas de experto en medio forestal. Esta decisión se tomó durante una sesión extraordinaria celebrada el 28 de julio de 2026, en la que se revisó todo lo actuado en el proceso de selección y se consideró la propuesta del Tribunal Calificador.

La anulación afecta a todo el procedimiento seguido hasta el momento anterior a la aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria. Según el acuerdo adoptado por unanimidad, se modificarán las bases número 4, relativas a las solicitudes, y número 5, que se refieren al tribunal calificador. Estas modificaciones se realizarán conforme a lo especificado en un informe externo solicitado por la sociedad.

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Este anuncio implica que el proceso de selección para estas plazas, así como la creación de una bolsa de trabajo para OBIMASA mediante el sistema de concurso-oposición, deberá reiniciarse con las nuevas bases una vez que sean aprobadas. La decisión se ha hecho pública para conocimiento general, afectando a los aspirantes que esperaban participar en este proceso.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6657 del 2 de octubre de 2026.