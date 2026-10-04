Domingo 4 de octubre de 2026. AEMET sitúa para Ceuta una probabilidad de lluvia del 100%, con intervalos nubosos, temperaturas de 25°C (máx) y 21°C (mín) y viento del SE a 10 km/h.

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Resumen por zonas con las capitales de referencia y su posible impacto en la actividad diaria.

Norte peninsular

Bilbao: máxima 26°C, mínima 16°C; intervalos nubosos con lluvia; viento en calma (C 0 km/h); probabilidad de lluvia 100%.

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A Coruña: máxima 22°C, mínima 16°C; cielo nuboso con lluvia escasa; viento NE 10 km/h; probabilidad de lluvia 90%.

Centro peninsular

Madrid: mínima 17°C, máxima 21°C; cielos cubiertos con lluvia; viento NE 5 km/h; probabilidad de precipitación 100%.

Zaragoza: máxima 25°C, mínima 18°C; intervalos nubosos con lluvia; viento SE 10 km/h; probabilidad de lluvia 80%.

Sur peninsular

Ceuta: intervalos nubosos con lluvia según AEMET; temperaturas previstas 25°C (máx) y 21°C (mín); viento SE 10 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

Sevilla: máxima 28°C, mínima 19°C; intervalos nubosos con lluvia; viento SO 5 km/h; probabilidad de lluvia 100%, lo que puede condicionar desplazamientos y actividades al aire libre.

Mediterráneo

Barcelona: máxima 23°C, mínima 21°C; cielo cubierto con lluvia; viento NE 10 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

València: máxima 25°C, mínima 17°C; intervalos nubosos con lluvia; viento E 10 km/h; probabilidad de lluvia 90%.

Islas Baleares

Palma: mínima 21°C, máxima 29°C; intervalos nubosos con lluvia; viento C 0 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

La humedad y la inestabilidad pueden afectar actividades al aire libre; planifique desplazamientos teniendo en cuenta las horas de mayor precipitación.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 27°C, mínima 24°C; nuboso; viento N 25 km/h; probabilidad de lluvia 20%.

En las islas la lluvia es menos probable que en la península, aunque el viento puede modificar la sensación térmica y las condiciones en exteriores.

Recomendaciones

En Ceuta la probabilidad de lluvia es del 100%: planifique desplazamientos y actividades al aire libre en consecuencia.

Compruebe el estado del tráfico y del transporte público antes de salir si tiene que desplazarse.

Consulte la información actualizada de AEMET durante la jornada, ya que la evolución puede variar.

La inestabilidad afecta a gran parte de España este domingo, con lluvia y nubosidad persistente según AEMET. En Ceuta, las condiciones previstas pueden condicionar la movilidad urbana y las actividades al exterior.

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