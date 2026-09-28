Lunes, 28 de septiembre de 2026: AEMET prevé para Ceuta cielo muy nuboso con lluvia, máxima 24°C y mínima 20°C.

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En la Bahía y las zonas expuestas habrá una brisa moderada, viento del E a 5 km/h. La probabilidad de precipitación alcanza el 100%, la humedad relativa se moverá entre el 70% y el 100% y el índice UV máximo llegará a 6, según AEMET.

La sensación térmica se ajusta a los valores previstos para la jornada.

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Previsión para los próximos días

Para martes, 29 de septiembre AEMET anuncia una jornada con intervalos nubosos, máxima 25°C y mínima 20°C, y viento del E que podría aumentar hasta 15 km/h.

El miércoles, 30 de septiembre se mantiene el mismo rango térmico (máxima 25°C y mínima 20°C) con cielo nuboso y viento del E a 5 km/h. Para el jueves, 1 de octubre la información disponible indica máximas de 25°C y mínimas de 20°C, sin especificar estado del cielo ni velocidad del viento en los datos facilitados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia

Muy nuboso con lluvia Viento: E, 5 km/h

E, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: 70% a 100%

70% a 100% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Lleve paraguas o impermeable y calzado adecuado para calles húmedas. El índice UV de 6 aconseja protección si aparecen claros. Vista en capas ligeras y tenga a mano una prenda para la lluvia.

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