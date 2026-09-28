Farmacias de guardia en Ceuta para hoy, lunes, 28 de septiembre de 2026, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

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Direcciones y teléfonos por zonas de la ciudad:

Zona Centro

DIAZ SEGURA — C/VELARDE 12 — 956 51 16 23

Campo Exterior

CRUZ BLASCO — c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) — 956 50 04 38

Turno noche

PUYA C.B. — C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) — 956 50 04 20

Para agilizar la dispensación, llame antes al teléfono de la farmacia para confirmar disponibilidad. Lleve la receta médica y la documentación necesaria para la identificación. Estas indicaciones ayudan a evitar desplazamientos innecesarios y esperas en horario fuera del habitual, especialmente durante la noche.

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