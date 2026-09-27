Un juez en Ceuta ha dictado una condena y la expulsión de España para tres migrantes marroquíes que intentaron llevarse por la fuerza a una menor marroquí de 17 años. El incidente ocurrió el pasado jueves en la playa del Trampolín, donde las tres personas fueron arrestadas por la Policía Nacional.

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En sede judicial, los detenidos reconocieron los hechos y aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de coacciones, la cual fue sustituida por la expulsión de España durante cinco años. La menor fue sujetada contra su voluntad hasta que otro migrante intervino y logró liberarla, permitiéndole escapar y denunciar la situación a la Policía Nacional.

Por otra parte, un menor ceutí fue detenido este fin de semana en la estación marítima de Ceuta. El joven intentaba pasar a la península a un inmigrante marroquí adulto, quien había llegado a Ceuta durante una entrada masiva los días 30 y 31 de julio. Ambos fueron interceptados durante los controles previos al embarque en ferry, mientras el menor conducía una motocicleta y el marroquí viajaba como copiloto.

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El menor ceutí ha sido puesto en libertad con cargos y deberá declarar ante la Fiscalía del menor en los próximos días. El ciudadano marroquí, por su parte, ha quedado en libertad.