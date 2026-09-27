El precio de la luz para hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, se sitúa en un promedio de 0,2091 €/kWh en España (según el Semáforo de Selectra, con jornada en amarillo). La señal del día es clara: hay horas caras por la noche, pero también una ventana más barata en plena madrugada que puede marcar la diferencia en el gasto doméstico.

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De acuerdo con los datos de la fuente, la franja más económica se concentra entre 02:00 y 05:00 (0,1171 €/kWh). En el lado contrario, el precio se eleva en 20:00 a 21:00, la hora a evitar del día, con 0,3458 €/kWh. Para Ceuta, esta combinación aconseja desplazar consumos intensivos (como lavadora o lavavajillas) hacia el tramo barato.

Horas clave para ahorrar: madrugada barata y ojo con el pico de la noche

Si hoy quieres ajustar el consumo, céntrate en la parte baja del gráfico. La hora más barata es 03:00 – 04:00, con 0,1148 €/kWh. En cambio, la hora más cara se da entre 20:00 – 21:00, con 0,3458 €/kWh, un tramo al que conviene no programar los electrodomésticos de mayor potencia.

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La franja más económica del día es 02:00 – 05:00 (0,1171 €/kWh). Es el bloque más fácil de aprovechar para automatizar hábitos: cargas completas de lavadora y lavavajillas, o consumos que no dependan del momento, antes de que empiece la subida.

Evolución por tramos del día: de la calma en madrugada a la subida nocturna

Madrugada (00:00 – 05:00): la jornada arranca con precios moderados y cae hacia el tramo central del amanecer. Entre 02:00 y 05:00 se concentra la zona más ventajosa, con el mínimo en 03:00 – 04:00 (0,1148 €/kWh).

Mañana (05:00 – 14:00): tras la franja más barata, el precio se va moviendo al alza durante las primeras horas. Desde el entorno de las 07:00 – 08:00 el coste sube y se mantiene en niveles más altos que en la madrugada. Hacia el tramo de 13:00 – 14:00 se aprecia una bajada relativa, acercándose de nuevo a cifras cercanas al promedio del día.

Tarde (14:00 – 18:00): el coste alterna fases más contenidas y repuntes. A partir de 14:00 mejora frente al tramo precedente, aunque vuelve a subir progresivamente según avanza la tarde, especialmente al acercarse a 17:00 – 18:00.

Noche (18:00 – 24:00): es el momento más sensible. Tras precios que ya suben alrededor de 18:00 – 19:00 y 19:00 – 20:00, se alcanza el pico en 20:00 – 21:00 (0,3458 €/kWh). Después, el precio baja con más claridad: entre 22:00 y el cierre del día vuelve a situarse en niveles más razonables, con 23:00 – 24:00 en 0,1827 €/kWh.

Precio de la luz por horas (lunes 28/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.1226 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1229 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1163 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1148 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1202 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1355 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1793 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2332 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2798 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.263 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.289 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.2496 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.2136 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.2034 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.1425 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.1539 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.1852 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.2244 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.3095 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3167 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3458 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3039 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2095 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.1827 €/kWh

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