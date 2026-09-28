Ceuta (28 de septiembre de 2026). AEMET pronostica 24°C de máxima y 20°C de mínima; cielo muy nuboso con lluvia, viento del este a 5 km/h y probabilidad de precipitación del 100%.

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El resto de capitales presenta un ambiente inestable con lluvias frecuentes y temperaturas que, según zonas, oscilan entre mínimas cercanas a 15°C y máximas superiores a 30°C.

Norte peninsular

El norte llega con nubosidad y posibilidad de precipitación, según AEMET.

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En Bilbao se esperan 29°C de máxima y 15°C de mínima, muy nuboso y probabilidad de lluvia del 45%. En Coruña, A la previsión indica 22°C de máxima y 16°C de mínima, nuboso con lluvia y probabilidad de precipitación del 100%, con viento del noroeste a 5 km/h.

Centro peninsular

Cielos cubiertos y lluvia generalizada en la meseta, según los mapas de AEMET.

Madrid: 23°C de máxima y 16°C de mínima, cielo cubierto con lluvia, viento del sur y suroeste a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 95%. Zaragoza: 31°C de máxima y 19°C de mínima, intervalos nubosos con lluvia, viento del sureste a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 95%.

Sur peninsular

La inestabilidad alcanza el sur, con precipitaciones generalizadas.

Sevilla: 31°C de máxima y 20°C de mínima, muy nuboso con lluvia, viento del este a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. (La previsión para Ceuta figura en el primer párrafo.)

Mediterráneo

La franja mediterránea presenta cielos variables con lluvia según AEMET.

Barcelona: 28°C de máxima y 22°C de mínima, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del sureste a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. València: 27°C de máxima y 20°C de mínima, muy nuboso con lluvia, viento del este a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Islas Baleares

En Baleares predominarán nubes altas y ausencia de precipitación notable.

Palma: 30°C de máxima y 20°C de mínima, nubes altas y viento del este a 20 km/h; probabilidad de lluvia 0%, según AEMET.

Islas Canarias

Intervalos nubosos con lluvia en algunas capitales canarias.

Las Palmas de Gran Canaria: 28°C de máxima y 24°C de mínima, intervalos nubosos con lluvia, viento del noreste a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 95%.

Recomendaciones

En Ceuta, dada la probabilidad de lluvia del 100%, planifique desplazamientos con precaución y lleve ropa impermeable.

En las zonas con alta probabilidad de lluvia (centro, mediterráneo y sur) revise la previsión a lo largo del día por posibles cambios en intensidad y horario de las precipitaciones.

La previsión ha sido elaborada a partir de datos municipales públicos extraídos de los XML de AEMET por capital para el lunes 28 de septiembre de 2026.

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