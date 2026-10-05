Según la AEMET, la probabilidad de precipitación en Ceuta para el lunes, 5 de octubre de 2026 es del 100%; las temperaturas oscilarán entre 21°C (mínima) y 26°C (máxima).

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El cielo permanecerá cubierto con lluvia durante la jornada. La sensación térmica alcanza 25°C en el tramo más cálido y 21°C en el más fresco. El viento sopla del NE a 5 km/h y la humedad relativa se mueve entre el 65% y el 100%, lo que puede hacer que el ambiente se perciba más cargado y provocar acumulaciones de agua en puntos bajos de la ciudad. En los desplazamientos conviene llevar protección para la lluvia y calzado antideslizante.

Previsión para los próximos días

El martes, 6 de octubre, AEMET anuncia nuboso con lluvia, con descenso ligero de temperaturas hasta máxima 24°C y mínima 20°C. El viento girará del NE y aumentará hasta 25 km/h, por lo que se notará más movilidad del aire en la calle.

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El miércoles, 7 de octubre, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa; la máxima será de 25°C y la mínima de 19°C. Para el jueves, 8 de octubre la AEMET indica máxima de 25°C y mínima de 18°C, aunque la información disponible para ese día aparece incompleta.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Cubierto con lluvia

Cubierto con lluvia Viento: NE, 5 km/h

NE, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: máxima 100% y mínima 65%

máxima 100% y mínima 65% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Salida con paraguas y calzado que evite resbalones. Llevar ropa ligera pero impermeable para los tramos al aire libre; proteger la piel cuando se abran claros, dado que el UV máximo es 5.

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