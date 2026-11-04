El tiempo en Ceuta estará marcado este miércoles, 4 de noviembre, por los cielos cubiertos con lluvia, según la AEMET. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 21 grados.
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La probabilidad de precipitación es del 100% y el viento soplará del este a 5 km/h. La sensación térmica se situará también entre los 16 y los 21 grados.
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Previsión para los próximos días
El jueves se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 80%. La temperatura máxima subirá hasta los 23 grados y la mínima se mantendrá en 16. El viento será del oeste a 15 km/h.
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Para el viernes, la AEMET prevé nubes altas, con 22 grados de máxima y 16 de mínima. La probabilidad de precipitación será del 0% y el viento soplará del sureste a 5 km/h. El sábado estará muy nuboso, con temperaturas entre 18 y 22 grados, viento del este a 15 km/h y una probabilidad de precipitación del 20%.
Resumen del día en Ceuta
- Temperaturas: mínima de 16 grados y máxima de 21 grados.
- Sensación térmica: entre 16 y 21 grados.
- Cielo: cubierto con lluvia.
- Viento: del este a 5 km/h.
- Probabilidad de precipitación: 100%.
- Humedad relativa: entre el 75% y el 90%.
- Índice UV máximo: 3.
Recomendaciones
Conviene llevar paraguas ante la previsión de lluvia para este miércoles.
Y en el resto de España
Para hoy, miércoles 4 de noviembre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, despejado, de 5 a 14 °C; Barcelona, intervalos nubosos con lluvia, de 11 a 18 °C y un 95 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, intervalos nubosos, de 12 a 26 °C; Valencia, cubierto con lluvia escasa, de 11 a 18 °C y un 75 % de probabilidad de lluvia; Bilbao, muy nuboso con lluvia escasa, de 4 a 14 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, intervalos nubosos, de 5 a 16 °C; Palma, intervalos nubosos con lluvia, de 10 a 21 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos con lluvia, de 21 a 26 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, poco nuboso, de 9 a 16 °C.
Fuente: predicción por municipios de la AEMET.
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