El tiempo en Ceuta para este martes, 23 de junio de 2026 viene marcado por la estabilidad y el calor. Según los datos de la AEMET, la jornada transcurrirá con nubes altas y temperaturas que oscilarán entre 21°C de mínima y 26°C de máxima. La sensación térmica se mantiene prácticamente en el mismo rango, con máximas en torno a 26°C y mínimas de 22°C.

En cuanto al ambiente, el viento sopla desde el SE (sureste) con una intensidad de 5 km/h, un valor moderado que no se prevé que complique la actividad habitual. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. La humedad relativa irá desde un mínimo del 65% hasta llegar a un máximo del 100% en algún momento del día, mientras que el índice UV alcanza un máximo de 10.

Previsión para los próximos días

De cara al miércoles 24 de junio, la AEMET apunta a una jornada de poco nuboso, con 27°C de máxima y 21°C de mínima. El viento cambiaría a componente O (oeste) y aumentaría hasta 15 km/h, por lo que se notará una brisa más marcada, aunque sin señales de lluvia (dato no indicado para precipitación en la previsión facilitada).

El jueves 25 de junio se mantiene la línea de estabilidad: poco nuboso y temperaturas entre 21°C y 25°C. En este caso, el viento del O llegaría hasta 25 km/h, con una sensación más fresca por la circulación de aire. Para el viernes 26 de junio, la información recibida solo detalla máximas y mínimas: 26°C y 20°C respectivamente, además de un campo de viento incompleto; tampoco se especifica el estado del cielo ni la precipitación en la previsión facilitada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: SE, 5 km/h

SE, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 100% (máx.) / 65% (mín.)

100% (máx.) / 65% (mín.) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, conviene protegerse del sol (sombrero, gafas y crema) y evitar las horas centrales si es posible. Aunque no hay lluvias (0%), la jornada puede resultar calurosa: hidrátate y ajusta la ropa a la temperatura. Además, por el viento del SE, aunque flojo, si sales al exterior con frecuencia es recomendable llevar una prenda ligera por si cambia la sensación térmica.