AVISO PRE-SORTEO

Se informa que el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se celebra hoy, martes 23 de junio de 2026. En el momento de publicación de este aviso no han sido todavía difundidos los números ganadores. Se recuerda que la designación de los premios y la difusión de los resultados se efectuarán conforme a los procedimientos oficiales establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Con carácter previo a la publicación definitiva de los resultados, será posible la comprobación posterior de los siguientes extremos relacionados con el sorteo:

La combinación premiada correspondiente al número de cinco cifras y su serie asignada.

La existencia de complementario y reintegro, en los casos en que proceda por normativa del juego.

Las modalidades diarias del Cupón y las variantes sometidas a extracción durante la jornada.

Juegos activos vinculados a la emisión del Cupón y cualquier otra modalidad que quede asociada al sorteo de la fecha indicada.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se hará constar que la mecánica del sorteo consistirá en la extracción del número premiado compuesto por cinco cifras y la serie correspondiente, tal y como es habitual en los productos adjudicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las apuestas se regirán por las modalidades habilitadas para la jornada, incluyendo las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados a dicha emisión.

Será aplicado el sistema de control y verificación dispuesto por la ONCE para garantizar la integridad del proceso. Las combinaciones extraídas serán cotejadas con las bases de datos oficiales y serán consideradas válidas exclusivamente las que sean comunicadas por los canales autorizados por el operador. Cualquier variación en las modalidades o en el procedimiento de extracción será igualmente notificada por las vías oficiales.

Horario y seguimiento oficial

La extracción será efectuada a lo largo del día conforme al calendario operativo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda que la consulta de los resultados se realice a través del canal oficial habilitado por el operador. La difusión oficial de los números ganadores y de las incidencias del sorteo será realizada por la ONCE en su sede y en su plataforma oficial en línea.

El seguimiento y la consulta directa podrán realizarse en la página oficial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE): https://www.juegosonce.es/.

Verificación de los premios

La verificación de los boletos y el abono de premios se efectuará conforme a las normas y procedimientos vigentes establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se indica que únicamente serán considerados auténticos y pagaderos los comprobantes validados por las oficinas y puntos de pago autorizados por la ONCE o por los canales oficiales que el operador determine.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).