El servicio de farmacias de guardia en Ceuta permite atender a los vecinos cuando las oficinas habituales están cerradas. Según los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, este martes, 23 de junio de 2026, el listado de guardias registradas para hoy figura sin farmacias asignadas en las diferentes zonas.

Si necesitas medicación o un asesoramiento urgente, es importante comprobar la disponibilidad para el día y el turno correspondiente. En esta consulta de servicio público reunimos la información oficial por zonas, tal y como se encuentra publicada para la fecha indicada.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en este turno para hoy.

Recomendación práctica: si necesitas acudir a una farmacia en horarios nocturnos o en momentos de urgencia, lleva tu receta médica (si procede) y el mayor detalle posible sobre el tratamiento. Esto ayuda a agilizar la atención en el momento en que consigas un establecimiento disponible.