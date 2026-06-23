AVISO PRE-SORTEO: El sorteo de Euromillones se celebra el martes 23 de junio de 2026. Se informa que, a la hora de publicación de este aviso, todavía no han sido difundidos los números ganadores ni los códigos asociados. El sorteo es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y será realizado conforme a la normativa y procedimientos establecidos por dicho operador.

Con posterioridad a la extracción serán publicados y podrá comprobarse, entre otros extremos:

La combinación ganadora, constituida por cinco números y dos estrellas.

El código nacional denominado «El Millón» asignado para España, cuando proceda.

Las correspondientes categorías de premio y sus importes consolidados por la entidad organizadora.

En su caso, la identificación de complementarios o reintegros que pudieran corresponder según la modalidad y la normativa aplicable.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

El sorteo de Euromillones se desarrollará como sorteo paneuropeo, con una combinación basada en cinco números más dos estrellas, conforme a la mecánica comunicada por el operador. Las categorías de acierto serán determinadas por la coincidencia entre la combinación registrada en cada apuesta y la combinación extraída, incluyendo las variantes derivadas del número de estrellas acertadas.

Asimismo, se indica que en España se incorpora el código adicional conocido como «El Millón», cuyo resultado será publicado por la operadora en el ámbito nacional. Las modalidades de apuesta y las posibles fórmulas de participación serán reguladas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y deberán ser consultadas en las condiciones oficiales de juego.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se ha fijado para las 21:30 horas. El seguimiento oficial será realizado y difundido por los cauces habilitados por la entidad organizadora. La publicación de los resultados y cualquier comunicación relativa a incidencias o desdoblamientos será gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y podrá ser consultada en la página oficial indicada a continuación:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/euromillones

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados, la verificación de los boletos y códigos ganadores será realizada en los puntos de venta autorizados y a través de los servicios oficiales habilitados por el operador. Se especifica que la confirmación de los importes y la asignación definitiva de los premios quedarán supeditadas a la comprobación efectuada por la entidad organizadora y a la normativa vigente aplicable a Euromillones.

Las comprobaciones administrativas y técnicas serán ejecutadas por los servicios competentes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y, en caso de discrepancias, las decisiones oficiales del operador prevalecerán. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).