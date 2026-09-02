95% de probabilidad de precipitación, según AEMET, en Ceuta para el miércoles 2 de septiembre de 2026: cielos muy nubosos con lluvia escasa; máximas 26°C, mínimas 22°C y viento del Este a 15 km/h.

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La humedad oscilará entre 85% y 100%. El índice UV llegará a 8, por lo que la radiación será elevada incluso con nubosidad. La brisa del Este puede incrementar la sensación de frescor por la evaporación; espere chubascos puntuales dado el alto porcentaje de precipitación.

Previsión para los próximos días

El jueves 3 de septiembre la situación se mantiene: cielo muy nuboso con lluvia escasa, máximas de 26°C y mínimas de 22°C, con viento del Este alrededor de 20 km/h.

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El viernes 4 de septiembre seguirá un patrón similar (máxima 26°C, mínima 21°C, viento Este a 15 km/h). Para el sábado 5 de septiembre se anuncian 25°C de máxima y 21°C de mínima; en la actualización falta el dato de viento, por lo que la evolución concreta dependerá de la próxima previsión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia escasa

Muy nuboso con lluvia escasa Viento: E (15 km/h)

E (15 km/h) Probabilidad de precipitación: 95%

95% Humedad: 85% a 100%

85% a 100% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Lleve paraguas o chubasquero ligero y proteja la piel y los ojos por el índice UV (crema y gafas). Tenga en cuenta la brisa del Este al planificar actividades al aire libre y evite las zonas más expuestas si hay lluvia.

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