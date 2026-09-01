Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la media del precio de la luz se sitúa en 0,2036 €/kWh, con una jornada marcada por contrastes claros: aparecen tramos muy competitivos durante la tarde y, en cambio, el coste se dispara en una franja concreta de la noche.

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Según los datos de hoy (Semáforo Selectra: ROJO), la hora más barata es 15:00 – 16:00 con 0,0883 €/kWh. Y la recomendación es vigilar especialmente el tramo 20:00 – 21:00, que alcanza el máximo del día con 0,3522 €/kWh. En la práctica, es un día para planificar consumos “pesados” en las franjas buenas y retrasar lo que puedas cuando llegue la subida.

Horas clave para ahorrar: la tarde compensa y la noche aprieta

Si quieres ajustar tu consumo doméstico, hoy hay una ventana muy aprovechable: la franja más económica es 14:00 – 17:00, con un precio de 0,0949 €/kWh para ese bloque. Ahí encajan bien tareas como poner lavadora o lavavajillas (siempre que puedas por horario) y también programar el uso del horno en momentos en los que el coste sea más contenible.

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En el lado opuesto, la jornada deja una señal de alerta con el pico máximo de la jornada entre 20:00 y 21:00 (con 0,3522 €/kWh): es el momento típico en el que conviene evitar subir consumos eléctricos si tu tarifa y hábitos lo permiten.

Evolución por tramos: madrugada contenida, mañana irregular, tarde barata y noche con el pico

Madrugada (00:00 – 06:00): los precios se mantienen relativamente bajos y estables en los primeros tramos del día, moviéndose en un rango cercano a los valores más moderados de la jornada.

Mañana (06:00 – 12:00): aparece más variabilidad. Tras comenzar con valores más altos alrededor de las primeras horas (especialmente desde 06:00), el precio baja hacia el mediodía, con momentos puntuales más favorables conforme se acerca el inicio de la tarde.

Tarde (12:00 – 18:00): es el tramo que más ayuda al bolsillo. A partir de 14:00 se instala el periodo más barato, con la franja 14:00 – 17:00 como referencia. El coste empieza a recuperar algo de altura al acercarse a las 17:00, pero todavía es mejor que el tramo nocturno.

Noche (18:00 – 24:00): se nota el cambio de ritmo. Desde 18:00 el precio sube y culmina en el máximo entre 20:00 – 21:00 (0,3522 €/kWh). Después del pico, la tendencia mejora algo en las horas siguientes, aunque no vuelve a los niveles de la tarde.

Precio de la luz por horas (miércoles 2 de septiembre de 2026)

00:00 – 01:00: 0,1827 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,182 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1779 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1771 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1779 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1794 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2101 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2421 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2584 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1955 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2086 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1775 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1631 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1598 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0896 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0883 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,1069 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1386 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2561 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3135 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3522 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3488 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2565 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2445 €/kWh

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