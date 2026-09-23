AEMET registra para Ceuta este miércoles 23 de septiembre de 2026 una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 20°C.

Lee tambien: Farmacias de Guardia en Ceuta – 23 de septiembre de 2026

El cielo aparece nuboso y la jornada se mantiene estable, según los datos de la AEMET. El viento sopla del este (E) con rachas en torno a 15 km/h y la probabilidad de precipitación es del 0%. La humedad relativa oscila entre el 75% y el 100%, un dato que puede aumentar la sensación de bochorno en zonas cerradas y en actividades al aire libre.

Previsión para los próximos días

Para jueves 24 de septiembre, la AEMET prevé muy nuboso con temperaturas similares: 25°C de máxima y 20°C de mínima. El viento girará a SE y bajará a 10 km/h.

Lee tambien: Máxima alerta en las fronteras de Ceuta y Melilla por una posible entrada masiva este miércoles

El viernes 25 de septiembre continúa la estabilidad con cielo nuboso, máximas de 25°C y mínima de 19°C (viento del E a 10 km/h). El resumen para el sábado 26 de septiembre recoge 24°C de máxima y 18°C de mínima; el viento no se especifica en el resumen consultado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 75% y 100%

entre 75% y 100% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con un índice UV máximo de 6, se recomienda protección solar durante las horas centrales del día.

Aunque no se esperan lluvias, la elevada humedad y el viento del este pueden alterar la sensación térmica; conviene llevar ropa ligera y tener en cuenta la percepción de humedad, especialmente en espacios interiores y para las personas sensibles a cambios de humedad.

Te puede interesar