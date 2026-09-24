24 de septiembre de 2026 — Ceuta: 25°C de máxima y 20°C de mínima; nuboso, viento del este (E) de 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

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Los valores que se citan proceden de los registros municipales públicos de AEMET extraídos de los XML por capital.

Norte peninsular

Bilbao: 35°C / 12°C, cielo despejado y viento del suroeste (SO) 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET).

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Coruña, A: 25°C / 16°C, poco nuboso y viento del noroeste (NO) 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET).

Centro peninsular

Madrid y Zaragoza presentan condiciones secas y temperaturas elevadas para la época.

Madrid: 34°C / 19°C, poco nuboso y viento del sureste (SE) 5 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET). Zaragoza: 34°C / 18°C, despejado y viento del sureste (SE) 5 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET).

Sur peninsular

Sevilla: 37°C / 20°C, poco nuboso y viento en calma (C) 0 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET).

En Ceuta la predicción refleja una jornada templada pero más nubosa que en otras capitales del sur; los vientos de levante pueden notarse en la costa (datos de AEMET).

Mediterráneo

Barcelona: 30°C / 18°C, nubes altas y viento del sur (S) 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET).

València: 28°C / 18°C, poco nuboso y viento del sureste (SE) 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET).

Islas Baleares

Palma: 29°C / 17°C, despejado y viento del sur (S) 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%, AEMET).

En general, las Baleares mantendrán estabilidad y escasas probabilidades de precipitación durante la jornada, según AEMET.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 31°C / 25°C, intervalos nubosos y viento del sureste (SE) 5 km/h (probabilidad de lluvia 20%, AEMET).

La mayor variabilidad en Canarias aconseja prestar atención a la evolución local de las nubes; el resto de capitales citadas mantiene probabilidad 0% en los registros consultados.

Recomendaciones

En Ceuta , con nubosidad y viento del este 20 km/h , conviene llevar ropa de entretiempo y una prenda ligera cortaviento.

, con y , conviene llevar ropa de entretiempo y una prenda ligera cortaviento. En el conjunto del país no se esperan incidencias por precipitación en las capitales indicadas por AEMET; en Canarias está prevista alguna posibilidad puntual de lluvia.

La jornada de este jueves, 24 de septiembre de 2026, se presenta con temperaturas mayoritariamente elevadas y predominio de cielos poco nubosos en la mayor parte de las capitales citadas. Las fuentes consultadas son los registros municipales públicos de AEMET, con especial atención a Ceuta por su nubosidad y el viento de levante.

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