El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado las farmacias de guardia para el jueves, 24 de septiembre de 2026: dos establecimientos atienden hoy en la ciudad.

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Las guardias se organizan por zonas y existe un turno de noche para cubrir la madrugada, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. El servicio garantiza atención fuera del horario habitual de las farmacias. Los turnos buscan cubrir la ciudad durante la noche y los fines de semana. Antes de desplazarse, confirme por teléfono la disponibilidad del medicamento.

Zona Centro

DE GUINDOS (Centro) – Dirección: C/ REAL Nº 61 (FRENTE A MERCADO REAL 90) – Teléfono: 956 51 23 09

Campo Exterior y turno de noche

PUYA C.B. (Campo Exterior / Turno de Noche) – Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Lleve la receta médica o la documentación necesaria para agilizar la dispensación. Si tiene dudas sobre su medicación, consulte directamente con la farmacia de guardia indicada.

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