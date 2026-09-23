El precio medio de la Gasolina 95 en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica, es 1.683 €/L (rango 1.644–1.699 €/L), basado en el análisis de 10 estaciones.

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La Gasolina 98 promedia 1.720 €/L y el Diésel (Gasóleo A) 1.729 €/L, según el mismo registro.

Estos datos permiten comparar tarifas entre barrios y estaciones de la ciudad para planificar repostajes. Los precios más altos del día aparecen en estaciones ubicadas en Muelle Dato, Avenida Cañonero Dato y Avenida Juan de Borbón; los más bajos se concentran en puntos de Avenida González Tablas y Martínez Catena, según el listado del Ministerio. Las diferencias pueden incidir en el gasto semanal de los conductores que recorren trayectos habituales dentro de Ceuta y podrían estar relacionadas con la competencia local y la ubicación junto a accesos portuarios.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.679 €/L

(Muelle Alfau, S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.679 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L

Gasolina 98

SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/L

(Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(Muelle Alfau, S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.728 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €/L

Diésel

CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(Muelle Alfau, S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.748 €/L

Las más caras

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.699 €/L (Gasolina 95)

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): (Gasolina 95) DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L (Gasolina 95)

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): (Gasolina 95) SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.698 €/L (Gasolina 95)

Los máximos del día muestran variaciones entre zonas de Ceuta; la referencia del análisis procede del Ministerio para la Transición Ecológica. Los datos pueden cambiar con frecuencia, por lo que conviene consultarlos antes de planificar repostajes.

Consejos

Compare por tipo de carburante. Las diferencias entre 95, 98 y Diésel pueden ser relevantes según la estación.

Las diferencias entre 95, 98 y Diésel pueden ser relevantes según la estación. Considere el rango diario. Para Gasolina 95, hoy el mínimo está en 1.644 €/L y el máximo en 1.699 €/L , según el registro del Ministerio.

Para Gasolina 95, hoy el mínimo está en y el máximo en , según el registro del Ministerio. Planifique la ruta. Repostar en una estación más económica dentro de su recorrido habitual suele ser la opción más eficiente.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, jueves 24 de septiembre de 2026).

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