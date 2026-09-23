El precio medio de la Gasolina 95 en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica, es 1.683 €/L (rango 1.644–1.699 €/L), basado en el análisis de 10 estaciones.
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La Gasolina 98 promedia 1.720 €/L y el Diésel (Gasóleo A) 1.729 €/L, según el mismo registro.
Estos datos permiten comparar tarifas entre barrios y estaciones de la ciudad para planificar repostajes. Los precios más altos del día aparecen en estaciones ubicadas en Muelle Dato, Avenida Cañonero Dato y Avenida Juan de Borbón; los más bajos se concentran en puntos de Avenida González Tablas y Martínez Catena, según el listado del Ministerio. Las diferencias pueden incidir en el gasto semanal de los conductores que recorren trayectos habituales dentro de Ceuta y podrían estar relacionadas con la competencia local y la ubicación junto a accesos portuarios.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.644 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.644 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.679 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.679 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L
Gasolina 98
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.709 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.709 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.728 €/L
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €/L
Diésel
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.674 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.674 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.729 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.729 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.748 €/L
Las más caras
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.699 €/L (Gasolina 95)
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L (Gasolina 95)
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.698 €/L (Gasolina 95)
Los máximos del día muestran variaciones entre zonas de Ceuta; la referencia del análisis procede del Ministerio para la Transición Ecológica. Los datos pueden cambiar con frecuencia, por lo que conviene consultarlos antes de planificar repostajes.
Consejos
- Compare por tipo de carburante. Las diferencias entre 95, 98 y Diésel pueden ser relevantes según la estación.
- Considere el rango diario. Para Gasolina 95, hoy el mínimo está en 1.644 €/L y el máximo en 1.699 €/L, según el registro del Ministerio.
- Planifique la ruta. Repostar en una estación más económica dentro de su recorrido habitual suele ser la opción más eficiente.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, jueves 24 de septiembre de 2026).