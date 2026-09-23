MADRID.— La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado formalmente este miércoles a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que active los trámites parlamentarios para que la Junta de Portavoces autorice la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados —conocida como la comisión de secretos oficiales—.

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El objetivo de la comparecencia requerida por Defensa es que la máxima responsable de los servicios de inteligencia rinda cuentas e informe pormenorizadamente sobre las actuaciones, informes de alerta y evaluaciones de riesgo elaboradas por el departamento en los días previos a la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

Claves de la solicitud de comparecencia: • Órgano competente: Comisión de Gastos Reservados (Secretos Oficiales) del Congreso. • Compareciente: Esperanza Casteleiro, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). • Promotora: Margarita Robles, ministra de Defensa. • Objeto: Informes previos del CNI sobre la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta.

La iniciativa de Robles busca arrojar luz sobre el grado de información previa de la que disponía el Ejecutivo central antes de que se desencadenara el episodio fronterizo en la ciudad autónoma, en medio de las crecientes exigencias de los grupos de la oposición para fiscalizar la gestión de la seguridad nacional y la labor de los servicios del Estado.

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