Ceuta afronta este viernes, 12 de junio de 2026 con un tiempo estable, de acuerdo con los datos de la AEMET. El cielo estará con intervalos nubosos, sin que se espere lluvia de forma relevante: la probabilidad de precipitación es del 10%. Las temperaturas se mueven en un rango suave, con máxima de 23°C y mínima de 20°C.

La jornada también estará marcada por el viento del Este (E). La AEMET señala una intensidad de 30 km/h, suficiente para notarlo en la calle, especialmente a primera hora y en zonas más abiertas. Además, la sensación térmica acompaña sin sobresaltos: de 23°C a 20°C.

Previsión para los próximos días

De cara a sábado (13 de junio), la tendencia continúa en clave de estabilidad. Persisten condiciones de poco nuboso, con temperaturas muy parecidas a las de hoy: 23°C de máxima y 19°C de mínima. El viento del Este sigue presente, aunque baja respecto al viernes: 20 km/h.

El domingo (14 de junio) mantiene un ambiente de nubes más variables, con intervalos nubosos y máximas de 23°C, mientras la mínima se queda en 19°C. El viento del Este continúa, pero vuelve a aflojar: 10 km/h. Para lunes (15 de junio), la AEMET apunta a 24°C como máxima y 19°C como mínima; el estado del tiempo no aparece indicado en los datos facilitados y tampoco se ofrece velocidad del viento en la información recibida.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Intervalos nubosos

Intervalos nubosos Viento: E, 30 km/h

E, 30 km/h Probabilidad de precipitación: 10%

10% Humedad: máxima 95% y mínima 75%

máxima 95% y mínima 75% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un índice UV de 9, el consejo es claro: protege tu piel y tus ojos si vas a estar al aire libre, idealmente con gafas de sol y crema. Por el lado del confort, aunque no se prevé frío, el viento del Este a 30 km/h puede hacer que se note más fresco en ciertos momentos: ajusta la ropa y evita permanecer demasiado tiempo en zonas muy expuestas. Como la lluvia es poco probable (10%), no es imprescindible el paraguas, pero sí conviene llevarlo si tus planes te mantienen fuera durante la tarde.