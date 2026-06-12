AVISO PRE-SORTEO — Bonoloto
Se informa que hoy, viernes 12 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. La extracción está programada para las 21:30. En el momento de la publicación de este aviso no se han publicado los números ganadores ni la relación definitiva de premios; la información será comunicada por el operador oficial tras la celebración del sorteo.
Con posterioridad a la extracción se podrá comprobar, en los canales oficiales, la siguiente información relativa al sorteo:
- Combinación ganadora formada por seis números principales.
- Número complementario que condiciona la determinación de la segunda categoría.
- Reintegro que determina los premios de devolución establecidos para la modalidad.
- Categorías de premio contempladas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reintegro.
- Clasificación de resultados por la modalidad de apuesta que haya sido registrada en cada billete.
Mecánica de juego y modalidades de apuesta
La mecánica de la Bonoloto se desarrolla mediante la extracción aleatoria de seis números principales, a los que se añade la extracción de un número complementario y un número de reintegro. Se establece que los aciertos serán catalogados de la siguiente manera:
- Primera categoría: acierto de los seis números principales.
- Segunda categoría: acierto de cinco números principales más el número complementario.
- Tercera categoría: acierto de cinco números principales.
- Cuarta categoría: acierto de cuatro números principales.
- Quinta categoría: acierto de tres números principales.
- Reintegro: coincidencia del número de reintegro designado.
Se dispone que los premios serán distribuidos conforme a las normas y porcentajes fijados por el operador autorizado. La modalidad de apuesta registrada en cada billete determinará la forma de liquidación y la posible participación en premios acumulados, en su caso.
Horario y seguimiento oficial
La extracción se realizará hoy a las 21:30. La difusión de los resultados será efectuada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en sus canales oficiales. Se recomienda la consulta de la información publicada en la web institucional para la confirmación definitiva de la combinación y de las categorías premiadas:
https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto
Verificación de los premios
Los premios deberán ser verificados en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales habilitados por el operador. Cualquier discrepancia será resuelta conforme a la normativa aplicable y a las comprobaciones efectuadas por la entidad responsable del sorteo. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).