AVISO PRE-SORTEO — Bonoloto

Se informa que hoy, viernes 12 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. La extracción está programada para las 21:30. En el momento de la publicación de este aviso no se han publicado los números ganadores ni la relación definitiva de premios; la información será comunicada por el operador oficial tras la celebración del sorteo.

Con posterioridad a la extracción se podrá comprobar, en los canales oficiales, la siguiente información relativa al sorteo:

Combinación ganadora formada por seis números principales.

Número complementario que condiciona la determinación de la segunda categoría.

Reintegro que determina los premios de devolución establecidos para la modalidad.

Categorías de premio contempladas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reintegro.

Clasificación de resultados por la modalidad de apuesta que haya sido registrada en cada billete.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica de la Bonoloto se desarrolla mediante la extracción aleatoria de seis números principales, a los que se añade la extracción de un número complementario y un número de reintegro. Se establece que los aciertos serán catalogados de la siguiente manera:

Primera categoría: acierto de los seis números principales.

Segunda categoría: acierto de cinco números principales más el número complementario.

Tercera categoría: acierto de cinco números principales.

Cuarta categoría: acierto de cuatro números principales.

Quinta categoría: acierto de tres números principales.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro designado.

Se dispone que los premios serán distribuidos conforme a las normas y porcentajes fijados por el operador autorizado. La modalidad de apuesta registrada en cada billete determinará la forma de liquidación y la posible participación en premios acumulados, en su caso.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se realizará hoy a las 21:30. La difusión de los resultados será efectuada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en sus canales oficiales. Se recomienda la consulta de la información publicada en la web institucional para la confirmación definitiva de la combinación y de las categorías premiadas:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto

Verificación de los premios

Los premios deberán ser verificados en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales habilitados por el operador. Cualquier discrepancia será resuelta conforme a la normativa aplicable y a las comprobaciones efectuadas por la entidad responsable del sorteo. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).