AVISO PRE-SORTEO

Se informa que el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) previsto para el viernes 12 de junio de 2026 se celebra hoy; no obstante, todavía no han sido publicados los números ganadores. La extracción correspondiente será realizada a lo largo del día y, en consecuencia, no se disponen en este momento de los datos de la combinación premiada ni de las modalidades complementarias asociadas al sorteo.

Con carácter general, se hará constar más tarde, una vez finalizado el proceso de extracción y verificación oficial, la siguiente información relativa al sorteo:

La combinación ganadora formada por el número de cinco cifras y la serie adjudicada.

La determinación de cualquier número complementario o modalidad adicional aplicable, en su caso.

El reintegro, cuando proceda, y su correspondencia con la numeración extraída.

Las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados que resulten afectadas por la extracción.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Por tratarse de los sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la mecánica del juego prevista para este sorteo consistirá en la extracción del número premiado de cinco cifras junto con la asignación de una serie. Además de la extracción principal, se contempla la posible aplicación de modalidades diarias del Cupón y otros juegos activos vinculados cuya participación y premios serán determinados por el procedimiento oficial. La normativa y las reglas aplicables a las distintas modalidades son las establecidas por el citado operador, y deberán ser consultadas en las fuentes oficiales para conocer los detalles precisos del reparto de premios y las condiciones de participación.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se llevará a cabo a lo largo del día señalado. El seguimiento y la comunicación oficial de los resultados serán realizados y publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales y de los puntos de venta autorizados. Se aconseja contrastar cualquier dato únicamente con las fuentes oficiales antes de considerar la validez de un billete o cupón.

El seguimiento en línea podrá efectuarse en el canal oficial: https://www.juegosonce.es/

Verificación de los premios

Una vez finalizada la extracción y publicadas las listas oficiales, se procederá a la verificación precisa de los billetes y cupones frente a la combinación y la serie comunicadas. La comprobación se realizará conforme a los procedimientos establecidos por la entidad responsable del sorteo y por las oficinas y servicios autorizados para el pago de premios. Se recuerda que cualquier discrepancia o duda deberá ser resuelta consultando la información facilitada por el organismo emisor.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).