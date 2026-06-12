Las farmacias de guardia en Ceuta son el recurso al que recurrir cuando necesitas medicación fuera del horario habitual de las oficinas de farmacia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica y coordina esta información de servicio, para que los vecinos puedan localizar el establecimiento correcto según la zona y el turno del día.

Para viernes, 12 de junio de 2026, la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta indica cero farmacias de guardia registradas hoy. A continuación, repasamos la disponibilidad por zonas, tal y como figura en los listados oficiales.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en el turno nocturno o de 24 horas para hoy.

Si necesitas atención farmacéutica esta noche o en horas no habituales, prepara con antelación tu receta médica (y, si es posible, la documentación asociada) para agilizar la tramitación en el momento en que acudas. En caso de urgencia, no dudes en solicitar ayuda a los servicios correspondientes y revisa la información disponible conforme avance el día.