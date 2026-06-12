Hoy, viernes 12 de junio de 2026, se celebra el sorteo de Euromillones; todavía no han sido publicados los números ganadores ni los códigos asociados a los boletos vendidos en España. La celebración del sorteo se llevará a cabo conforme a la programación oficial y, hasta que la combinación sea difundida por el organismo responsable, no se podrá confirmar la existencia de boletos premiados.

Más adelante se podrá comprobar, a partir de la comunicación oficial, la siguiente información relativa al sorteo:

Combinación ganadora compuesta por cinco números y dos estrellas.

Código nacional adicional denominado El Millón, aplicable a boletos emitidos en España.

Distribución de premios por categorías y números de serie asociados a los boletos premiados.

Modalidades de apuesta implicadas, incluyendo apuestas simples, apuestas múltiples y sistemas que puedan generar combinaciones adicionales.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

El Euromillones es un sorteo paneuropeo cuya explotación en España es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En la mecánica básica del juego se seleccionan cinco números entre el 1 y el 50 y dos estrellas entre el 1 y el 12. Para el mercado español se incorpora, además, un código adicional conocido como El Millón, asignado aleatoriamente a determinados boletos emitidos en España y que ofrece un premio independiente al de la combinación principal.

Se contemplan distintas modalidades de apuesta que pueden dar lugar a múltiples combinaciones: apuestas simples, apuestas múltiples y sistemas. La validez de las apuestas, la generación de combinaciones derivadas y la asignación de códigos complementarios se determinará conforme a las reglas oficiales establecidas por el organismo gestor.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 horas. La difusión de la combinación ganadora y de los códigos adicionales será realizada por el operador oficial y podrá ser seguida en la página web habilitada para el sorteo: https://www.loteriasyapuestas.es/es/euromillones. La publicación de resultados se efectuará por los canales institucionales y, una vez publicada la información oficial, se procederá a la verificación de boletos y al procesamiento de los premios conforme a la normativa aplicable.

Verificación de los premios

La comprobación y la validación de los boletos premiados se realizará por las instancias competentes y por los puntos de venta autorizados, y las obligaciones de pago y certificación corresponderán al gestor del juego. Se recomienda que la verificación definitiva se efectúe únicamente a partir de los listados y comunicados oficiales emitidos por el operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan distintos sorteos dentro del territorio nacional y actúan bajo marcos regulados diferentes.